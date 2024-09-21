崔永熙簽約籃網　相隔6年再有中國球員登陸NBA

等了6年，NBA再有中國球員！籃網官方周五公布與中國球員崔永熙簽下一份為兩年的雙向合約，而這位21歲年輕球手將成為第7位登陸NBA的中國球員。

籃網官方社交平台配圖帖文:「歡迎來到布魯克林，永熙！」有報道指崔永熙與籃網簽下的雙向合約，年薪為58萬美元。原則上雙向合約的球員最多可以打50場常規賽，有機會轉為常規合約；據悉，崔永熙將在籃網穿上8號球衣，這也是他效力廣州隊時所穿的號碼。

21歲的崔永熙身高2米03，臂展2米06，垂直起跳高度86厘米，上季他在CBA比賽，場均15.7分5.8籃板，投籃命中率46.1%，3分球命中率36.5%。他是繼周琦於2018年最後一次亮相NBA賽場後，時隔6年再有中國球員在NBA出現，也是繼王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅及周琦之後的中國第7人。

崔永熙加盟籃網也實現球隊老闆蔡崇信多年來的心願，他曾公開表示:「如果有優秀的中國球員，我會盡一切努力幫助他們來，如果他們想來NBA打球，我會盡一切努力幫助他們做到這一點。」

籃網已經公布季前賽賽程，10月9日對快艇、10月15日對巫師、10月17日對76人及10月19日對速龍。