坦哈格警告拉舒福特：必須改變私生活

曼聯前鋒拉舒福特近2場比賽合共入3球，狀態似乎有改善，但領隊坦哈格仍然未滿意，認為呢位26歲英格蘭國腳，必須改變私生活，戒除夜蒲等壞習慣，事業先至可以重回正軌。

拉舒福特上年夏天同曼聯續約，獲得超過30萬鎊(約311萬港元)周薪後，上季表現嚴重下滑，上陣43場僅入8球，比起2022/23年球季踢56場入30球有天壤之別，甚至因為夜蒲導致缺席操練，遭到球會處罰。

曼聯周日(22日)凌晨英超作客水晶宮前夕，坦哈格表示，私生活直接影響拉舒福特表現：「我認為所有人都知道，生活唔檢點一定會影響比賽表現，身為球員如果冇紀律，就無法發揮出高水平，拉舒福特需要人幫助佢改變私生活，但最終都要靠自律，建立正確操練及比賽態度，佢今季已經有進步。」

此外，拉舒福特希望踢出好表現，重返英格蘭國家隊，坦哈格亦表示支持：「相信佢有能力入國家隊，但揀人方面，我控制唔到。」英格蘭將於10月中迎戰2場歐國聯對希臘及芬蘭，如果拉舒福特保持勇態，看守主帥卡斯利或者會徵召佢。