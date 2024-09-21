般茅頂得兩嘴　利物浦半場獻細

於歐聯旗開得勝嘅利物浦，返到英超主場對般尼茅夫。利物浦上仗閃電被ＡＣ米蘭攻入第一球，相信即使最終贏波而回，領隊施洛都會要求今仗要加緊防守，免得再次於早段失波。般尼茅夫今季守得唔錯，連盃賽在內，近5場半場全開1球或以下，今仗專心防守博爆冷，推介1.5球半場細。（Now 621周六晚10時直播）

利物浦反勝ＡＣ米蘭3比1，雖然歐聯有個好開始，不過上輪聯賽主場0比1不敵諾定咸森林嘅陰霾，似乎仲未掃清，加埋對A米僅3分鐘就失波，「紅軍」連續兩場未能保持不失，同之前聯賽3場不失嘅表現比較有所回落。

「紅軍」今場聯賽再於晏菲路球場出擊，3分肯定係志在必得，但頻密賽程亦係一個考驗，贏波唔代表一定要大炒，不如先做好防守防止再度「被爆冷」。

般尼茅夫今季一改大開大合風格，於蘇蘭基轉投熱刺後，踢法改為保守，而且佢哋對實力分子唔係無得踢，之前同紐卡素踢成1比1，上場對車路士更曾經逼到對方輸12碼，只係今季新加盟嘅前鋒伊雲尼遜射門被撲走，佢哋連盃賽在內，近5場半場全開1球或以下，今仗專心防守之下，有力同「紅軍」一拚，推介半場細。

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