丹恩奴域：重量級大戰 艾杜哈尼贏「德」

卡塔爾國內兩大球會艾杜哈尼及艾薩德將會在今輪卡超作出正面交鋒，實在令我感到相當期待。

艾薩德近年壟斷了國內聯賽，近4季一共3次奪得冠軍。可惜的是，今季他們開季表現麻麻，到目前為止於4場聯賽已輸了兩場。

我認為，其教練菲歷斯山齊士應該要盡快改善後防的脆弱表現，否則他們將會跌到落聯賽榜更後的位置。泰歷沙文及奧達維奧必須要交出最佳的防守表現，以帶領球隊走出困局，特別是穆罕默德華特上仗對烏姆沙拉爾領紅，今仗需要停賽。

儘管後防不濟，但他們於進攻方面卻表現不錯，前鋒拉菲梅積卡的表現更加令我感到賞心悅目，迄今他於4場聯賽轟入5球，今仗將會是球隊的關鍵先生。

另一邊廂，艾杜哈尼開季4場聯賽全勝，一共攻入令人難以置信的13球，而且僅只失1球，盡顯強隊風範。

不過，由盧卡斯華利斯姆及伊巴謙馬班巴領軍的穩固防線，將會受到今季首個重大考驗。

雖然其中場球員伊巴謙馬迪亞路今仗因停賽而未能上陣，但由艾美臣祖利亞、艾姆斯阿里及奧隆加組成的前線鐵三角仍相當具危險性，絕對有能力帶領球隊取得關鍵勝仗。

今場賽事實在難以預測，但艾薩德周中於亞冠精英盃跟艾阿恩以1:1打成平手後，將會感到疲累，所以我預計艾杜哈尼最終將可取得重要的勝利。