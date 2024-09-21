中國新星吳宜澤篤走「世一」：今天很想贏佢

中國年輕新星吳宜澤周五在英格蘭桌球公開賽打出漂亮一仗，以5比3爆冷淘汰世界「一哥」卓林普，躋身最後4強，迎來生涯其中一場最大勝仗。

20歲的吳宜澤在21-22年賽季已嶄露頭角，當選當年的最佳新秀，其後在2023年成功走入克魯斯堡爭逐世錦賽，並於當年的武漢公開賽勇闖4強，惟不敵卓林普止步。

今天的勝利為吳宜澤最近的慘敗報仇，他在沙特阿拉伯大師賽在領先卓林普4比0的情況下被逆轉以4比5落敗。過去三次交鋒都不敵卓林普的吳宜澤，今仗開局即打出一Cue108度，其後二人拉据，第一節打成2比2平手，隨後即使卓林普追近至3比4，但吳宜澤「起迫」打出一Cue62度，已奠定勝局。

「今仗對我來說是重要一仗，我很希望可以戰勝他，因為過去三仗都未能取得勝利。」曾奪得21歲以下世界冠軍的吳宜澤相當興奮，並抱有期望:「在腦海中我一直都希望可以贏得排名賽冠軍，當真正落場，你不能給自己太大的壓力，只能一步一步來，並盡自己最大努力。不管明天面對那位對手，我會比他們有更多時間休息。」

至於另一邊廂，印度的查達（Singh Chadha）以5比4力挫自己偶像兼4屆世界冠軍的「小丑」沙比，取得另一個準決賽席位，成為9年來首位躋身排名賽4強的印度球手。

查達放棄了電競的職業生涯，轉到桌球壇追夢，兩年前他成功Ｑ-School亞大區出線，而在今個比賽前，他最佳的排名賽成績是32強，最終他今仗在英格蘭公開賽勇闖4強，自馬達於2013年在印度公開賽躋身4強後，首位取得排名賽準決賽資格的印度球手，難怪坐在觀眾席上的查達母親也激動落淚，與愛兒分享喜悅。