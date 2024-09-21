港超聯　地區大戰！冠忠南區硬撼大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）連場激鬥，頭場有「地區打吡」，冠忠南區在主場香港仔運動場，恭迎聯賽兩戰全勝的大埔。主隊派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯及亞哥斯達控制中場，支援基哥利攻堅，球員兼助教的鞠盈智今季首度被列入大軍名單，於後備席候命；至於已跨季16場聯賽不敗的「綠戰士」，柏連尼負責中場掃蕩，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及伊高沙托尼。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

14 宋柱浩

15 黎格爾

16 翟廷峯

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

11 盧卡斯

14 馬高斯山度士

15 杜國榆

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

99 鄭子森

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

17 李小恆

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

24 鞠盈智

27 莊晉

28 張國鋒

大埔後備：

1 戴廷匡 ［GK］

41 林志基［GK］

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

6 羅振庭

17 郭縉諾

19 林樂賢

22 宏愷志

23 李樂謙

44 韋法頓

80 鍾偉強

87 尼高拉斯

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）焦點大戰，冠忠南區在主場香港仔運動場火併大埔。儘管「綠戰士」目前聯賽兩戰全勝，氣勢如虹，但冠忠南區向來主場演出有保證，戰果難料，球迷萬勿錯過！（港台電視32、on.cc東網周六下午4時同步直播）

南區上場與傑志踢成1比1，今仗硬撼兩戰全勝的大埔，主教練楊正光形容對方攻力強大，預期球隊防線會承受巨大壓力，盼球員保持近期的防守水準，抵抗對手來襲：「盧卡斯、伊高沙托尼同馬卡雷拿都有能力自己搵食，而且陳肇鈞擅長把握空位入楔，製造埋門，所以呢場好惡踢，好彩頭兩場聯賽對理文同傑志，都守得唔錯，希望今場可以為球迷帶來一場好波！」陣容方面，「光Sir」透露恩奴及陳凱柏仍要養傷，而艾華已經投入操練，但上陣機會不大樂觀。另外，冠忠南區周五(20日)公布，趙聡悟落實再以借將身份回歸，並穿起19號球衣。

由於艾華受傷患困擾，李嘉耀開季以來皆被安排出任「老本行」的右翼，他指發揮上絕不成問題：「我由前幾年開始愈踢愈後，到今季突然踢番前一格，去為隊友製造機會，都無話要點樣去適應，畢竟我初出道都係踢翼鋒。」但「嘉耀」強調大埔反擊極具效率，是役要勤加回防：「大埔嘅攻力喺港超係數一數二，又擅長打反擊，所以今場可能要多啲回後幫『阿潼』（陳潤潼）手，唔好咁易被佢哋打到快攻。」

另一邊廂，「綠戰士」上周以2比1擊敗理文，終止對方跨季聯賽不敗走勢，但主教練李志堅未感自滿，呼籲球員謹慎應對南區：「南區好擅長打防反，基哥利又交到貨，頭兩場聯賽，畀到理文同傑志好多麻煩，希望大家唔好贏咗場大戰就得意忘形，睇低對手。」

至於中場主力陳肇鈞（Philip），則很享受與伊高沙托尼等隊友合作：「盧卡斯同伊高沙托尼本身已經係好高質素嘅球員，加上馬卡雷拿仲弗過上季，就算遇到對手死守，都唔怕老鼠拉龜。」談到今場對手，Philip形容南區防守穩健，預計要花上極大努力，才能打破缺口：「南區一對中堅以硬淨見稱，而且『廷峯』（翟廷峯）防守路數好好，冇咁易喺佢哋身上搵到着數，可能要做多啲配合，先打到入去。」