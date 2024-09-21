兩場轟10粒銳不可當　再追曼聯大盤

英超重頭戲曼聯再度出擊，帶住兩場入10球嘅賽績作客水晶宮。曼聯重現魔性，上場聯賽大炒修咸頓3球，英聯盃更狂數班士利7粒，不過水晶宮一向遇強愈強，經常喺強敵身上偷雞，今場客勝可能有阻滯，曼聯近4場全開3球或以上，入波多失波都唔少，捧2.5球入球大最明智。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼聯上場聯賽作客大勝修咸頓3比0，一吐「雙紅會」吞利物浦3蛋烏氣，最難得係拉舒福特打破入球荒，阿歷真度加拿祖補時入波，顯示球隊力戰至最後仍有進攻意欲，佢哋周中喺英聯盃再下一城，主場7比0大炒班士利，「福仔」同加拿祖各省兩粒，連續兩場正選披甲嘅基斯甸艾歷臣亦梅開二度，就連安東尼馬菲奧斯都有波入，踢出領隊坦哈格上任以來最大比數勝仗，曼聯難得踢進攻足球，今場當然要再添食。

除咗隊波順番，曼聯陣營亦傳出好消息，前鋒海倫同中場美臣蒙特近日雙雙歸隊操練，今場可隨時候命，坦哈格手上兵源調動相當充裕。不過由於海倫易傷，約舒亞舒克斯係後上前鋒，今季已多次失機，消息指，曼聯助教雲尼斯達萊認為「紅魔鬼」鋒力不足，近日向新股東拉特克利夫提議簽祖雲達斯嘅杜辛華荷域。

另邊廂，水晶宮亦絕對唔會任人魚肉，佢哋之前聯賽作客車路士，同今場對曼聯情況都幾相似，當時「車仔」剛大炒完狼隊6比2，氣勢如虹，但水晶宮落後下仍能逼和搶分；而且上場聯賽對李斯特城，亦喺落後2球劣勢下，憑射手桑馬迪達連入2球逼和2比2，可見佢哋韌力十足。

進攻鐵三角其餘兩位攻擊手尼基迪亞同伊比爾治伊斯今季聯賽先後「開齋」，兩人喺周中英聯盃對昆士柏流浪各入1球，奧拿拿同馬菲斯迪歷特對住佢3個肯定出事，入球大可期。

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