港超聯　有陣！傑志主場撼標準流浪力爭開齋

【東網按次收費直播】

即使天文台中午一度發出紅色暴雨警告，「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）傑志對標準流浪的尾場賽事仍如期舉行。「藍鳥」力爭開齋，今場起用泰利、慈英、明加索夫、韋頓、馬度查和利亞倫6名外援，迪美路夫先列後備。流浪則派出林堂真、菅沼駿哉，以及林遼太3名日本兵鎮守後防，巴拉克在中場派牌，入球重任落在劉智樂、雷仙奴身上。（on.cc東網周六晚上6時30分按次收費直播）

傑志正選：

25 泰利 [GK]

2 羅梓駿 [C]

3 鐘樂安

6 慈英

7 明加索夫

9 韋頓

10 馬查度

11 林樂勤

16 陳俊樂

20 利亞倫

30 祖連奴

標準流浪正選：

99 [GK] 陳冠燊

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

11 巴拉克

13 菅沼駿哉

18 金道賢

23 林堂真

32 李泳豪

36 岡本玲仁

37 張廣然

77 雷仙奴

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

8 鄭展龍

14 潘沛軒

17 費蘭度

18 陳傲軒

21 畢頓

24 顏卓彬

27 迪美路夫

34 甘智健

標準流浪後備：

1盧兆崎 [GK]

4 梁煒烽

12 李呈

14 馬榕生

17 龍梓軒

21 張青雲

25 梁凱俊

33 法蘭度

57 黃曉揚

59 周以軒

93 嚴顥崑

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）尾場，由傑志於主場旺角大球場，迎戰標準流浪。「藍鳥」目前只得兩分在手，為爭取聯賽首勝，勢必精銳盡出；而冀延續上場贏波氣勢的流浪，為穩守聯賽中游，同樣傾盡全力，激鬥可期！

傑志上場聯賽僅於末段，憑祖連奴的世界波逼和冠忠南區，開季聯賽兩連和，顏卓彬承認把握力不足，是役務必力求改善：「其實我哋頭兩場，創造咗好多機會出嚟，但夾埋淨係入到3球，所以今場要把握得好啲，盡早鎖定勝局，贏番場畀大家睇，上番聯賽榜前列。」「彬仔」又稱是役面對流浪，要嚴防早前對港會「戴帽」的劉智樂：「『樂仔』（劉智樂）最近好弗，一定唔可以走漏佢，另外雷仙奴好擅長利用速度去製造威脅，加上張廣然不時後上，其實都幾有攻力。」

至於潘沛軒就指，縱使「藍鳥」開季兩場未嘗一勝，但士氣未有受打擊，期望今場能實踐教練團部署，劍指3分：「作為傑志球員，我哋無論對住咩球隊，都係以贏波為目標，教練團已經針對流浪嘅優、缺點，做足準備，希望我哋發揮到應有水準，攞到第1場聯賽勝仗。」

流浪方面，主教練巴貝利認為，上仗雖憑劉智樂大演帽子戲法取勝，但整體發揮上仍有改善空間，盼今場加快進攻節奏，製造更多威脅：「傑志今年比較多新兵，外援又要時間適應番個天氣，如果我哋可以利用呢個優勢，盡早掌握比賽節奏，對我哋嚟講相當有利。我哋中前場都要做番好配合，創造入球機會，雖然同呢啲強隊對陣，係個大挑戰，但都想大家盡情表現自己。」

對於上場在聯賽開齋，流浪翼鋒張廣然稱現時球隊士氣高昂，今仗會力爭兩連勝：「由季前到依家，同隊友夾咗兩、三個月，默契愈嚟愈好，而且上場贏波之後，我哋鬥志有增無減，希望今場繼續贏落去。」他表示備戰時，已特別分析對手後防特性，會嘗試創造進攻機會：「我哋有針對傑志嘅防守去部署，希望可以拉開到佢哋嘅防線，搵位入楔去攻門。」