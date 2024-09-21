港超聯　 冠忠南區逼和10人大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）連場激鬥，頭場有「地區打吡」，冠忠南區在主場香港仔運動場，恭迎聯賽兩戰全勝的大埔。最終南區憑基哥利完場前最後一刻建功，以1比1逼和下半場10人應戰的大埔。

主隊派出川瀨浩太及宋柱浩鎮守中路，基斯及亞哥斯達控制中場，支援基哥利攻堅，球員兼助教的鞠盈智今季首度被列入大軍名單，於後備席候命，；至於已跨季16場聯賽不敗的「綠戰士」，柏連尼負責中場掃蕩，前線三叉戟為盧卡斯、馬卡雷拿及伊高沙托尼。

雙方開賽後積極搶攻，7分鐘，基哥利右路窄位起腳，被謝家榮接實，2分鐘後，伊高沙托尼開出罰球，馬高斯山度士門前頂高。21分鐘，史提芬彭利拿接應基斯傳送後，左路擺大位勁射僅越楣而過。其後主隊反擊機會，亞哥斯達傳中，可惜「肥彭」起腳被謝家榮沒收，隨後馬卡雷拿疑似禁區內犯手球，但VAR覆核後未有判處12碼。直到上半場補時階段，馬卡雷拿放長傳，伍瑋謙出迎未能清脆解圍，結果被盧卡斯射成1比0完半場。

主隊換邊後嘗試平反敗局，亞哥斯達疑似在禁區內被侵犯，但VAR覆核後，同樣沒有表示。戰至下半場中段，亞哥斯達中路推順後勁射，被謝家榮擋出。71分鐘，杜國榆兩黃一紅被逐，大埔10人應戰。4分鐘後，主隊調入李小恆，加強攻力，88分鐘，「肥彭」接應傳中頂高，到下半場補時階段，球證向疑似投訴過激的南區後備球員陳嘉昊出示紅牌，但戰至完場前最後一刻，基哥利在角球攻勢門前撞入成1比1完場，各得1分。