馬天尼利慘變「0017」　或被史達寧搶走正選

阿仙奴今季入球數字偏少，上場歐聯僅同阿特蘭大打和0比0，翼鋒加比爾馬天尼利狀態低迷，被指係最大罪人。根據統計，呢位巴西國腳近17次為兵工廠踢正式賽事，冇入波亦冇助攻，被網民嘲諷為「0017」，愈來愈多聲音要求領隊阿迪達用新兵史達寧取代加比爾馬天尼利嘅正選位置。

加比爾馬天尼利曾於2022/23年球季英超上陣36場入15球，被譽為阿仙奴鋒線希望，但今年愈踢愈沉，最近1次為兵工廠正式賽事入波，已經係3月英超對錫菲聯，上場歐聯對阿特蘭大，馬天尼利成為「隱形人」，踢足全場只有2次射門兼唔中目標，未能創造任何有威脅攻勢，並錯失1次黃金入波機會，遭英國傳媒口誅筆伐，認為主帥阿迪達係時候作出改變，收起加比爾馬天尼利，以拯救鋒線。

事實上，阿仙奴左翼位置不乏更佳人選，其中李安度杜沙特上月對阿士東維拉，射入1球，至於史達寧加盟後，2次後備上陣開始上力，加上佢曾效力曼城7季，對「藍月亮」底細瞭若指掌，所以唔少網民認為阿仙奴周日(22日)晚英超對曼城，應該派出史達寧擔正倒戈，或者可以帶來驚喜。