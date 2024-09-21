NBL香港金牛主場再迎勝仗 距離總冠軍只差一步

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽總決賽G4，香港金牛主場乘勝追擊，最終以94：83再贏安徽文一，場數領先3：1「叫胡」，下周二（24日）Game 5客場出擊力爭總冠軍寶座。

香港金牛此役沿用勝利方程式，以鍾斯（Dominique Jones）、馬治（Ronald March）、劉傳興、孫晨然和余柏林正選出陣。主隊延續上仗氣勢，開局外線火力十足大灑「三分雨」，其中馬治和余柏林「百發百中」分別飆入3球和2球三分，王牌鍾斯亦穩定得分，惟對手繼續利用內線優勢緊咬分差，香港金牛首節些微領先27：24。

次節，安徽文一反超比數32：31，惟香港金牛射手董健後備上陣挺身而出，外線發威連轟3記三分球點燃全場氣氛，並以42：36奪回領先地位，隨後金牛眾將更多點開花打出20：4攻勢，長人中鋒劉傳興亦有三分入賬助主隊擴大分差。香港金牛上半場以53：41領先，鍾斯獨取14分9助攻3籃板，表現搶鏡。

換邊後，鍾斯「撳掣」開啟得分模式，外線連連得手，並憑多次挑戰對手顏色地帶站上罰球線，球迷高呼「MVP」助威。不過，安徽文一有積遜單節攻入10分，第三節完僅落後62：67，令香港金牛未能成功拋開比數。

進入決勝節，香港金牛未予對手反擊機會，鍾斯馬治兩大外援聯手策動攻勢，前者在最後讀秒時間再入三分為比賽錦上添花，最終金牛以94：83再下一城，總決賽場數領先3：1。香港金牛再取一場勝利就能奪取首個聯賽冠軍，下周二（24日）Game 5客場出擊爭冠。

香港金牛今場有4位球員得分上雙，鍾斯取得全場最高的34分、外加11次助攻和4個籃板，第二外援得分點的馬治則貢獻18分，董健和余柏林分別取得13分和10分。安徽文一方面，積遜取得全隊最高的22分。

香港金牛教練解立彬賽後表示：「非常榮幸主場以兩連勝來回饋球迷。到現在這個階段，雙方已經沒有甚麼技術秘密可言，考驗的是大家的意志和心態，所以賽前我們一直在強調大家要堅決、強硬和細心，面對贏得多屆冠軍的對手，只有我們做得更好、更完美才能取得最後勝利。」