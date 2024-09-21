艾殊利高爾：夏蘭特誓破兵工廠入球魔咒

正如預期那樣，曼城和阿仙奴兩大英超強隊，完成四輪後排在聯賽榜頭兩位，就目前的表現而言，這也是他們應得的。

曼城開季4戰全勝獲12分獨領風騷，地位穩如泰山。他們在哥迪奧拿麾下的穩定性令人讚嘆，不少球圈人士已經在季前預言他們能成功衞冕，而季初的強勢表現令他們更加堅信這個觀點。

曼城固然踢著出色的團隊足球，但不能不提及艾寧夏蘭特的火熱狀態，頭4場聯賽已入9球。我有幸在球員時代與一些偉大的射手正面交鋒，但艾寧夏蘭特近幾季都在提升自己的水平及作為一流中鋒的標準。

然而，今場對阿仙奴對於他來說還有一份額外的動力，儘管他的狀態好得令人難以置信，但近數次對兵工廠都鬱鬱不得志，在加比爾馬加希斯和威廉沙列巴的嚴密看管且表現出色下，最近2次對阿仙奴皆未能取得士哥。

另一邊廂的阿仙奴，兩名中堅的出色發揮是他們有良好開局的關鍵，4場聯賽僅失1球，考慮到對手分別是熱刺、白禮頓、阿士東維拉及狼隊，能有如此數據實在令人佩服。

由於阿仙奴仍缺少關鍵球員馬田奧迪加特，而且一些最佳的後備球員選擇也遭逢傷患困擾，故今訪曼城將面臨艱鉅的任務。然而，他們上周作客擊敗死敵熱刺，再一次證明擁有強大的逆流而上精神。容許我再強調一次，他們再次靠死球入波，自從上季開始就能好好利用這一點，而今季也有望再能夠靠死球獲得甜頭。

另一個值得關注的地方，就是史達寧是否能在倒戈舊東家時，得到任何上陣時間。過往他代表曼城出戰阿仙奴時作出不少貢獻，今個周末也可以調轉槍頭給藍月亮作出致命一擊嗎？

阿仙奴今仗面臨的挑戰十分巨大，自2022年11月以來，曼城在主場比賽，法定時間內保持不敗，而自2015年1月以來，阿仙奴作客從未贏過曼城，近9次在這個球場的交手曼城贏8次。我認為，這將會是一場超級緊湊的比賽，兩隊狀態也很好，但曼城將險勝兵工廠。