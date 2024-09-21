路易斯起孖　紐尼斯世界波　利物浦輕取般茅

周六晚（21日）英超賽事，利物浦主場大勝般尼茅夫3比0。哥倫比亞射手路易斯迪亞斯繼「雙紅會」後再度起孖，加上達雲紐尼斯射入「世界波」今季「開齋」，協助「紅軍」贏波重回正軌。

利物浦門將艾利臣比加受傷，改由基利靴把關，達雲紐尼斯亦正選披甲，甫開賽即展開強攻，般尼茅夫全靠阿列沙巴拿加連番撲救，先至冇咁快失守。

不過般茅首個失波，正正就係阿列沙巴拿加出迎失誤，被路易斯迪亞斯一控一扭扭過，再射入空門，利物浦26分鐘領先1比0，般茅都未回得切氣，2分鐘後利物浦又入波，路易斯迪亞斯殺得性起再省一粒，個人梅開二度。

37分鐘達雲紐尼斯前場控球，喺右邊扣入中路左腳熨遠柱死角，阿列沙巴拿加飛到盡都撲唔到，皮球中內柱彈入，利物浦贏到3比0完半場，達雲紐尼斯靠呢個靚波取得今季首個入球。

利物浦3球在手，主要係避免受傷，下半場進攻冇咁肉緊，但都壓住般茅唔畀佢反擊，尾段新加盟嘅費達歷高基艾沙都有落場，可惜般茅已經換走祖斯甸古華特，兩位名宿之子未能同場較量，之後基艾沙仲有球波射中柱，最終利物浦保持3比0勝局完場。