拉舒福特離奇坐冷板　曼聯狂攻食白果又失分

周日(22日)凌晨英超，近況回勇嘅曼聯離奇收起弗爆前鋒拉舒福特，結果作客水晶宮狂攻慘食白果，踢成0比0平手痛失2分。曼聯領隊坦哈格賽後指贏唔到波只係冇運，更扯火反擊「雪藏」拉舒福特嘅陰謀論，否認「福仔」再有紀律問題。

曼聯之前2場比賽入10球，打破入球荒拉舒福特貢獻3個入波，坦哈格賽前捧到佢上天，不過今場離奇擺佢做後備。曼聯上半場攻勢凌厲，若非阿歷真度加拿祖同般奴費南迪斯分別射中楣，應該早開紀錄。下半場水晶宮踢返起，曼聯亦靠奧拿拿打救，後段換入拉舒福特搏殺都冇用，最終悶和0比0完場。

拉舒福特之前12場聯賽入球荒，幾乎場場正選上陣，但近2仗入3球後突然被貶後備，英格蘭名將列納就質疑「福仔」再有紀律問題，坦哈格賽後就發火反駁：「我聽過評述嘅陰謀論，好瘋癲！喺唔知頭唔知路情況下提出呢種論點，呢個人嘅人格有問題，我滿意拉舒福特所有嘢，今場只係輪換。」

不過列納就唔Buy坦哈格嘅回應：「大家都覺得拉舒福特翻生，佢開始搵到節奏同信心，但今日突然冇咗正選......中間發生咩事冇人知，佢(坦哈格)可以話係輪換，但拉舒福特周中只係踢63分鐘入2球，利物浦都唔會咁樣收起穆罕默德沙拿啦，有啲我哋唔知嘅事發生咗。」

曼聯近4場聯賽第3度失分，坦哈格指今場入唔到波係運氣問題：「我哋完全控制比賽，有波同冇波都踢得好好，唯一係禁區內要更冷靜，今場運氣確實唔好，加拿祖(中楣)同費南迪斯(中楣)嘅射門都冇做得唔好嘅地方，所以入唔到波就係運氣差。」