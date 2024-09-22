皇馬大勝　麥巴比被寸只識入12碼

周日(22日)凌晨西甲，皇家馬德里主場以4比1大勝愛斯賓奴，巨星基利安麥巴比腳風仍然唔多順，僅於比賽末段射入12球，呢位法國國腳今季聯賽4個入波有3球來自12碼，網民嘲諷皇馬用天價薪酬簽入1位「12碼高手」。

雙方上半場互交白卷，換邊後出現5個入波，皇馬門將泰拔高圖爾斯犯錯擺烏龍，導致意外落後，「銀河艦隊」先至如夢初醒，由丹尼爾卡華積、洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞各入1球，戰至90分鐘，後備上陣嘅安迪歷博到12碼，基利安麥巴比主射入網，反勝4比1，取得西甲3連勝。

雖然麥巴比今場入1球及1次助攻，但球迷對佢抱有非高期望，賽後輿論仍然批評佢表現，特別指出「麥總」往往要靠隊友博12碼畀佢主射，先至識入波，球會高薪養住1位「劊子手」，部分人認為18歲新星安迪歷應該取代麥巴比，擔任正選。

事實上，安迪歷近期表現備受好評，包括上場歐聯盤球大半個球場後，射入世界波，今仗憑強壯身體質素，個人突破，對手拉都拉佢唔跌，最後殺入禁區先至跌倒博到12碼，被球迷稱為「皇馬的公牛」，有能力威脅「麥總」正選位置。