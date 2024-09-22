男女混戰　曼城阿仙奴　半場講和

英超重量級大戰爆發，王者曼城主場面對最大挑戰者阿仙奴來襲，兩大勁旅近兩季爭標鬥得激烈，近期交鋒亦係勢均力敵。曼城坐擁全英最強鋒線，不過阿仙奴嘅銅牆鐵壁亦有保證，高手過招必定步步為營，預料上半場戰況膠着，半場和值得捧場。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼城火力強勁，挪威前鋒艾寧夏蘭特開咧4戰已入9球，包辦球隊超過8成入波，不過今仗對住「剋星」威廉沙列巴，威力難免會打折扣。雖然賽前有傳「藍月亮」中場核心奇雲迪布尼或趕及傷愈復出，不過哥迪奧拿就有所保留，指就算能夠上陣，狀態都未必係100%。加上曼城近3次對阿仙奴法定時間2和1負，夏蘭特3場都被盯到「食白果」，3場波上半場都係打成平手，可見雙方都唔敢輕舉妄動。

阿仙奴今季5場比賽只失1球，門將大衞拉耶打到「上晒身」，喺進攻核心馬田奧迪加特受傷後，「兵工廠」踢法更加保守，連續兩場作客熱刺同阿特蘭大都放棄慣用嘅控球戰術，專心打反擊，相信今仗亦會照辦煮碗，何況迪格蘭賴斯波監期滿復出，阿仙奴更有本錢主守。

曼城領隊哥迪奧拿同阿仙奴領隊阿迪達屬師徒，雙方對對方嘅風格都瞭如指掌，尤其阿仙奴近年不斷進步，同曼城實力差距已大幅收窄，今仗兩隊都會穩陣行先，開半場和機會甚高。

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唔講唔知，同晚女子英超又係呢兩隊波互片最矚目，不過今次係阿仙奴女足主場，迎戰曼城女足，咁巧合，一於用嚟整番條男女英超混合過關。

兩隊波都係女子英超嘅三甲分子，阿仙奴女足上季聯賽主場11戰10勝，包括贏上季聯冠軍車路士女足(4:1)及亞軍曼城女足(2:1)，而曼城女足上季聯賽作客成績都好好，11戰10勝1負，不過輸波嗰場嘅對手正正就係阿仙奴女足，格食格味道極濃，撐阿仙奴女足主勝。（Now 635周日晚7時30分直播）

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