續創歷史新高！大谷翔平再添1盜改寫至「52-53」

美國職棒大聯盟球隊洛杉磯道奇周六（21日）返回主場迎戰科羅拉多落磯山，當家日籍球星大谷翔平延續火熱手感，繼續將金字塔頂端的個人紀錄推高至單季52轟、52盜。周日（22日）再度面對科羅拉多落磯山，雖然道奇主場吞敗，但大谷翔平再添1盜，將紀錄推高至53盜，並繼續向「55-55」邁進。

大谷翔平在周六（21日）的比賽中擔任第3打席，在道奇1：2落後的情況下，造出今季的第52「轟」，將比分逆轉3：2，並在第7局成功盜壘，最終亦助球隊於主場以6：4擊敗對手贏得三連勝。大谷翔平此役再添1轟1盜，本季累積52「轟」，逐步逼近最高53「轟」的洋基隊球星Aaron Judge，有望爭奪今季大聯盟全壘打王寶座。

周日（22日）繼續主場迎戰面對科羅拉多落磯山，雖然最終以3：6敗陣，但大谷翔平在第9局下跑出今季第53次盜壘，再度推高歷史紀錄。惟道奇隊暫錄92勝63負，確定本季無法達到百勝。

道奇本季僅剩餘7場比賽，若要挑戰「60-60」的史詩紀錄，大谷翔平仍需在有限的場數内交出8轟7盜，對此總教練Dave Roberts表示：「以我對他的瞭解，他絕對會以此為目標，你永遠不會知道他有多強」。