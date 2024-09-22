港超聯　理文主場第一擊強攻港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）假將軍澳運動場上演雨戰，由今季首度主場出擊的理文，迎戰有主力缺陣的港會。「黃黑軍團」今場繼續派出周子謙扼守後防，顏樂楓、保利臣及夏馬特組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅，金旻奎、保連奴和胡晉銘先列後備，而黃威及馬天尼斯不在大軍名單之中；至於港會派出費查把關，峇夏比和羅素坐鎮中場，何家智及加斯特夫負責攻堅，陳灝、里奧先列後備。

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

2 周子謙

4 立花稜也

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

13 李毅凱

14 夏馬特

16 顏樂楓 [C]

26 黃俊皓

91 羅沙

港會正選：

1費查 [GK] [C]

4唐道碧

5 峇夏比

6 李俊諺

11 何家智

13 加斯特夫

17 域陀列比奧

18 積施利

20 黃琛喆

26 羅素

28 黎皚韜

理文後備：

1 梁興傑 [GK]

6 胡晉銘

11 鄭兆均

12 羅焯熙

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

20 保連奴

21 黃朗嘉

港會後備：

27 [GK] 艾斯亨利

7 陳灝

9 里奧

19 申在鎬

22 比提

66 彭偉

71 譚浚賢

74 史加利

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）另一場賽事，理文會假將軍澳運動場迎戰港會，「黃黑軍團」各項賽事錄得兩連敗，今場爭勝決心毋庸置疑，面對有主力缺陣的港會，隨時大開殺戒！（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

理文此前兩戰，分別在聯賽及「亞冠盃2」失利，主教練曾昭達坦言球隊近期表現未如理想，因此是役會踢得更主動，務求盡快反彈：「球隊開季之後，臨場發揮係有不足，我哋一直把握時間調整戰術，今場肯定要更加有侵略性，注重整體配合，希望踢番出應有水準。」此外，縱使球隊近兩戰全敗，但「達sir」強調球隊爭勝心及鬥志，不會有所動搖：「明白球迷對我哋嘅期望，唯有盡量做好畀佢哋睇，去令隊波有改善，畀大家睇到理文嗰份決心。」另一方面，黃威及馬天尼斯有傷在身，上陣成疑，但「達Sir」指球隊兵源充足，問題不大。

「黃黑軍團」本周賽程頻密，胡晉銘形容今場非贏不可，有信心可以挽回頹勢，取得勝仗：「球隊已經連輸兩場，要喺呢幾日重整旗鼓，依家所有人目標一致，希望踢場爭氣波攞足3分。」

至於港會就有陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，因代表港隊到卡塔爾出戰「U20亞洲盃」外圍賽，未能候命，主教練谷卓斯坦言對調動構成影響，但強調一切以代表隊為重：「呢幾個年輕人好幫得手，冇佢哋喺度，對排陣實有影響，但代表港隊係至高無上嘅榮耀，希望其他球員準備得好啲，頂咗今場先。」谷卓斯又提到，雖然理文近況未如理想，但實力依然強大，呼籲球員奮力一戰：「理文咁多攻擊球員，級數唔使懷疑，大家要減少失誤，唔好畀咁多機會對手。」

前鋒里奧就預計「黃黑軍團」周中在「亞冠盃2」落敗後，是役定必全力爭勝，為球隊帶來極大考驗：「理文今鋪一定去到盡，而且將軍澳場又咁大，令佢哋有好多空間進攻，所以大家要保持緊密，守好每一球，希望畀到驚喜大家。」