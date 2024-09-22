港超聯　九龍城主場挑戰東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）同時不同地，九龍城於深水埗運動場主場出擊硬撼東方。九龍城今場由韋利安、嚴啟倬鎮守後防，迪高、邵昀俊在中場掃蕩，入球重任落在林學㬢、許嘉樂身上，新加盟的中堅宋敏圭先列後備。至於剛在「亞冠盃2」分組賽作客激鬥FC悉尼的東方，繼續強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，馬高斯趕及復出，與林衍廷坐鎮中場，巴科爾和巴杜姆組成雙箭頭。

九龍城正選：

88 袁皓俊 [GK]

2 余沛康

3 韋利安

5 迪高

8 邵昀俊

9 陳文輝 [C]

10 林學㬢

20 嚴啟倬

24 曾家俊

25 許嘉樂

27 卡朗

後備：

19 陸平中 [GK]

63 李瀚灝 [GK]

6 鄭進泓

7 艾里安

21 曾錦濤

23 何瀧浩

26 馬阡皓

28 謝嘉駿

30 尼天奴

37 徐竟柔

55 宋敏圭

77 歐陽浩銘

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 賀爾

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

9 巴杜姆

14 余在言

19 亞歷斯祖

21 丹尼爾

22 梁冠聰 [C]

27 馬高斯

32 林衍廷

後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦

23 馬希偉

28 蕭政

33 高銘浩

42 楊棟棋

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）另一場賽事，九龍城自升班後，首度在主場深水埗運動場出戰聯賽，硬撼東方。東方聯賽兩戰全勝，但球隊周中經歷「亞冠盃2」激戰，舟車勞頓下隨時被主隊有機可乘。（港台電視32、on.cc東網周日下午4時同步直播）

九龍城上場聯賽絕殺均業北區，取得升班後首勝，主教練陳銘剛盼球隊延續氣勢，再下一城：「經過上場之後，球隊開始摸索到贏波關鍵位，士氣愈嚟愈好，就算今場對住東方，都唔會顧慮太多，專注踢好每一場波先。」對於東方周中在「亞冠盃2」作客澳洲，「剛sir」表示球員體能上或佔據優勢，但仍要小心應對：「雖然東方坐咗好耐飛機先返到香港，體能上比較輸蝕，但佢哋經驗豐富，又有巴科爾、巴杜姆呢啲速度好快嘅箭頭，我哋會小心防守。」

九龍城隊長陳文輝就希望，把握對手未及回復體力，收窄差距：「東方實力強勁，最近狀態相當唔錯，但佢哋今個星期賽程比較頻密，休息時間唔多，相信有機會拉近同對手嘅差距，希望踢場好波畀球迷睇！」「文輝」續指九龍城贏得首仗後，全隊士氣高昂，希望大家進一步提升信心和默契，交出更好表現。

至於剛在「亞冠盃2」分組賽作客激鬥FC悉尼的東方，僅3天後便要在聯賽面對九龍城，加上馬高斯、吳宇㬢和黃梓浩今場因傷缺陣，主教練盧比度（Chino）直言屬於很大挑戰，惟指球隊仍會全力爭勝：「踢完一場硬仗，再搭9個鐘長途機，之後抖得一日就再比賽。預咗球員一定會好攰，但我哋並冇太多人可以輪換，依樣就係踢亞冠嘅代價。」

在對FC悉尼一役，有份後備入替的小將楊棟棋，則坦言與這支澳職勁旅交手，令他眼界大開：「落場完全跟唔到對手速度、力量，但我抱住學習心態，因為香港嘅比賽一定冇咁高強度。」此外，「棟棋」又盼自己能繼續成長，在今季貢獻更多：「今年簽左職業合同，變相責任大咗，希望交出更好表現幫助球隊贏波，忘記上場嘅失利。」