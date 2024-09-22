【有片】熱刺門將衝出禁區犯手球　球證視若無睹

去片睇古里莫維卡里奧點樣犯手球

周六(21日)晚英超熱刺主場以3比1擊敗賓福特，發生爭議性一幕，熱刺門將古里莫維卡里奧衝出禁區後，仍然出手觸球，理應判罰手球，甚至足以被出示紅牌趕出場，但球證約翰布魯克斯冇表示，VAR亦冇介入，再次令人質疑英超球證及VAR執法水平。

開賽1分，賓福特由麥比奧莫入波迅速打開紀錄，熱刺好快憑蘇蘭基、比蘭莊臣各建一功反超前。下半場初段出現爭議性一幕，熱刺門將古里莫維卡里奧似乎唔為意自己已行出禁區外，仍然2次用手觸球，拍低個波解圍。

當時賓福特球員提出抗議，但球證約翰布魯克斯並冇判罰，VAR亦冇介入。古里莫維卡里奧冇被趕出場之餘，熱刺比賽末段再由占士麥迪臣入波，奠定3比1勝局。

賽後賓福特會方非常不滿，透過官方社交網發表聲明，直斥古里莫維卡里奧犯手球，破壞球隊攻勢，但冇被吹罰，離晒大譜。大部分網民及球迷亦認為古里莫維卡里奧明顯犯手球，冇被處罰係好彩。

熱刺主帥普斯迪高路被傳媒問到有冇見到古里莫維卡里奧犯手球，佢答：「我睇到你睇到嘅嘢。」似乎默認有其事。