香港田徑系列賽煞科　梁靖恒徐穎恩同破U18紀錄

由中國香港田徑總會（田總）主辦的「香港田徑系列賽2024–系列賽四暨七項全能」，假灣仔運動場進行一連兩日賽事並於周日（22日）煞科，儘管大部分時間受惡劣天氣影響，眾運動員仍能克服困阻勇創佳績，其中年輕選手梁靖恒和徐穎恩分別於男子200米及女子400米欄打破香港U18紀錄，七項全能賽亦順利完成，由招慧欣獲最高得分奪冠。

男子公開組200米方面，近年常破U18紀錄的拔萃男書院選手梁靖恒，是日跑出21秒27成績強勢奪得系列賽四男子200米冠軍，並刷新由他在今年5月的中亞少年賽造出的21秒37舊香港男子U18 200米紀錄。陳建華以21秒71奪亞，季軍則由馬景揚以21秒89奪得。

女子組方面亦有新港績誕生，徐穎恩在系列賽四次天的400米欄以1分03秒69時間首名衝線封后，並打破該項目的香港女子U18紀錄，原紀錄為馬穎雯於2019年造出的1分04秒15。亞軍梁映雪及季軍李芷暉分別以1分07秒78及1分09秒67完成賽事。

香港男子800米紀錄保持者金智武亦於是日亮相，最終以1分55秒（手計時）奪得冠軍。至於女子七項全能賽事，總成績亦於煞科日出爐，招慧欣以4531分奪得桂冠，較她在兩年前打破U20港績的4347分提高了184分。

此外，賽事首日進行的100米決賽，男子組由男拔的李康傑以10秒46奪得百米飛人頭銜，女子組則由李紫桃以12秒15奪冠。同日亦誕生了系列賽四的欄王及欄后，分別為男子公開組110米欄造出13秒95的張宏峰，以及女子公開組100米欄造出14秒14的廖海茵。至於女子公開組三級跳賽事，陳彥霖以12米11奪得賽事金牌。