港超聯　理文主場3比1挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）假將軍澳運動場上演雨戰，由今季首度主場出擊的理文，迎戰有主力缺陣的港會。 最終理文憑羅沙、保連奴及艾華頓的入球，以3比1擊敗港會。

「黃黑軍團」今場繼續派出周子謙扼守後防，顏樂楓、保利臣及夏馬特組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅，金旻奎、保連奴和胡晉銘先列後備，而黃威及馬天尼斯不在大軍名單之中；至於港會派出費查把關，峇夏比和羅素坐鎮中場，何家智及加斯特夫負責攻堅，陳灝、里奧先列後備。

甫開賽雨勢減弱，早段港會先有埋門機會，李俊諺左路遠射，可惜中眉彈出，未能為港會先開記錄。6分鐘，黃俊皓右路傳中，羅沙接應左腳一射輕鬆入網。30分鐘，加斯特夫左路截走對手傳球，空門下射入，可惜經VAR查核後，球證判定越位，入球無效。上半場理文以1比0領先港會。

下半場，理文先後換入保連奴、鄭兆均等加強攻勢。港會亦先後換入陳灝、里奧等人。滂沱大雨之下未有影響雙方攻勢，60分鐘，保連奴中路壓入禁區，轉身射破網，為理文將比數拉開至2比0。69分鐘，艾華頓右路突破對方防線，單刀壓入禁區射入，將比數拉開至3比0。84分鐘，港會獲得角球機會，羅素門前頂入，成功為港會「破蛋」。最終理文憑羅沙、保連奴及艾華頓的入球，以3比1擊敗港會。