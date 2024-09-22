港超聯　艾華頓連續3場入波：付出百分百努力

理文周日（22日）在「中銀人壽香港超級聯賽」以3比1擊敗港會，其中下半場為「黃黑軍團」將比數拉開至3比1的艾華頓，連續三場取得「士高」，亦是個人今季聯賽第三個入球，他表示自己今場付出百分百努力，望助理文重上勝軌。

上周經歷聯賽及「亞冠盃2」兩連敗，理文今場一吐烏氣，終於在將軍澳運動場主場袋走3分，艾華頓表示非常開心助球隊獲勝：「每個球員都恨入波，我固然都一樣。可以頭三場聯賽有入波，對我嚟講係好有意義。今日我付出咗百分之百嘅努力去踢，可以幫到球隊喺主場贏波，我覺呢樣先係最緊要嘅事。」

談及比賽的後半段，艾華頓認同球隊上半場主導形勢，惟體能在下半場因天氣影響而稍有下滑，球場狀況也變得難以控球，但亦強調不利的環境因素，對主客雙方的影響都一樣：「雖然落雨唔多唔少有影響，我哋都有繼續創造機會去入波，下半場我哋係需要改進，希望90分鐘裡面保持番水準同專注度。」對於下場比賽的目標，艾華頓表示現在球隊有整整一周的時間進行訓練和改進，會與教練團去查漏補缺，為下場比賽做好準備，尋求重上勝軌。