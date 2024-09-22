女子世青盃決賽！免費台直播

女子世青盃決賽，北韓女足U20火併日本女足U20。「東瀛魔女」連續3屆打入決賽，表現有保證，不過北韓亦係2016年冠軍，而且最近贏過日本，今場勝負難料，翻查近3屆決賽，全部開4球或以上，可見決賽球隊踢法都唔再保留，實行去到盡，3.5球入球大值得支持。（HOY TV 76台周一清晨5時直播）

北韓闊別8年再入決賽，今屆賽事展示強勁實力，分組賽大炒阿根廷及哥斯達黎加，之後再贏荷蘭晉級，淘汰賽階段先後擊敗奧地利、巴西及美國等勁旅，6戰全勝殺入決賽，入24球失4球，平均每場入4球，而且今年3月女子亞青盃曾兩度擊敗日本，包括分組賽贏1比0及決賽贏2比1捧盃，今場再贏絕對唔出奇。

日本喺2018年決賽擊敗西班牙奪冠，上屆決賽輸番畀西班牙，日本同西班牙今屆喺8強相遇，日本險勝1比0，之後順利殺入決賽；佢哋今屆同樣6戰全勝，入18球失2球，而且亞青盃輸過畀北韓，今場志切復仇，戰意毋庸置疑。

近3屆女子世青盃決賽有個特別數據，就係全開4球或以上，而且波膽同樣係3比1，2016年北韓贏法國3比1捧盃，2018年日本贏西班牙3比1奪冠，上屆西班牙贏日本3比1封后，今場捧大盤之餘，不妨玩埋對碰波膽3比1。

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