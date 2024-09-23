英超史上最激攻防戰　曼城絕地逼和阿仙奴

周一(23日)凌晨英超重量級大戰，衞冕嘅曼城迎戰爭標勁敵阿仙奴，戰情峰迴路轉。阿仙奴領先2比1情況下，有李安度杜沙特爭議性被逐，10人作戰被逼全軍退守；曼城下半場錄得破紀錄28次攻門兼89%控球率，最終去到補時8分鐘，由史東斯門前混戰追平2比2，力保曼城近2年嘅主場不敗身。

兩隊上半場高手過招，曼城9分鐘由沙維奧交靚直線，艾寧夏蘭特快腳射入先開紀錄，主隊之後有根度簡罰球射中柱外側。阿仙奴企穩後反攻，22分鐘一次後場快開罰球，加比爾馬天尼利交畀禁區頂嘅卡拉科利，由呢位首次擔正嘅新兵轟入世界波；加比爾馬加希斯再喺補時接應角球頂入，為阿仙奴反超前2比1。

臨完半場前出現關鍵一幕，杜沙特被指喺吹罰後「多腳」踢波拎第2面黃牌，10人應戰嘅阿仙奴全軍退守，下半場變成英超史上最誇攻防戰，有89%控球率嘅曼城面對銅牆鐵壁，多數都係外圍浪射，28次攻門合共只有1.04球xG(預期入球)，最終喺補時第8分鐘，由後備上陣嘅史東斯龍門口混戰抽入，驚險逼和2比2。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「作客曼城11個對11個已經好難，10人應戰係不可能任務，曼城會施展巨大壓力，我哋要不斷、不斷、不斷咁保護小禁區。球員嘅執行係難以置信咁好，當我哋生存咗咁難，去到最後一刻失球係好失望，但我為球員嘅表現感到光榮。」

曼城對上一次主場輸波已經係2022年11月，領隊哥迪奧拿表示：「呢2年阿仙奴係我哋最大挑戰者，我一早知道佢哋係非常出色嘅球隊，阿仙奴嘅防守真係好難撕破，但我哋好有耐性咁去嘗試，最後入波係有運氣亦係應得。今季仲有99分要爭，好多事情可以發生。」