「兵城戰」爭議多　奧利華亂吹得罪晒兩隊

曼城同阿仙奴激戰踢成2比2平手，比賽過程充滿爭議，球證奧利華再次成為主角。奧利華上半場「Fake咗」基爾獲加令阿仙奴偷襲得手；完半場前以「阻開波」為由趕李安度杜沙特出場更受質疑，重播顯示杜沙特出腳踢波嗰陣，奧利華嘅「雞聲」都未完，出紅牌係矯枉過正。

杜沙特喺34分鐘拎第1面黃牌，去到補時階段佢撞開貝拿度施華被吹犯規，呢位比利時中場隨即大腳踢前打反擊，結果被奧利華認為係故意踢走個波，出示第2面黃牌趕出場。不過由奧利華吹罰到杜沙特大腳踢波，中間相隔唔夠1秒，甚至連奧利華嘅「雞聲」都未完。

阿迪達賽後表示：「好踢過波或者參加過運動嘅人會明白，杜沙特踢波同球證鳴笛相差唔夠1秒，係唔夠1秒！之前謝利美杜古停頓晒之後踢開個波都冇事，就係咁。」統計顯示，奧利華歷來趕過7個阿仙奴球員出場，係佢執法生涯出過最多紅牌嘅球隊。

其實投訴嘅唔止阿仙奴，曼城領隊哥迪奧拿同樣不滿，阿仙奴第1個入波嚟自後場快開罰球，當時奧利華曾經召喚雙方隊長(基爾獲加、布卡約沙卡)「訓話」，結果右閘基爾獲加失位成為缺口，哥帥表示：「我原本好嬲基爾獲加，但佢其質冇問題，因為球證叫咗佢同另一個人去講嘢，下次再有呢個情況，我哋唔會去同球證對話。」