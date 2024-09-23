韋少暗示「爆粗禁令」加速退役　諾里斯迎第3冠

爭取衞冕F1總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日在新加坡站賽後坦言，「爆粗禁令」將可能加速他退出F1的速度，而今站他以亞軍完成獅城的「黑夜飛車」，排頭位的諾里斯則由頭帶到尾，直奔終點，迎來今季第三個分站冠軍。

FIA硬推的「爆粗禁令」繼續成為今站的熱話，來到周日的正賽日都是焦點所在，日前於賽前記者會因以「F-字詞」形容戰車而被罰社區服務的韋斯塔本，今站以次名衝線，但賽後他對被處罰仍然耿耿於懷：「當你不能做自己或你必須處理這些愚蠢事情時，這肯定會影響我的未來。」

他續稱:「贏得比賽取得成功當然最好，當你實現了贏得冠軍及比賽，你都只想開心，但圍場裡的每個人都對我施壓，要做這些愚蠢的事，那我就無法繼續這項運動。」這位先後已奪得三屆總冠軍的荷蘭車王更直言:「我不知道他們對這類事件又多認真，但對我來說，夠了就夠了，賽事會繼續，F1沒有我的情況下繼續不是問題，對我來說沒有F1也不是問題。」

至於周日的「黑夜飛車」經過在獅城街道上62圈的爭逐後，排頭位的麥拿侖車隊英國車手諾里斯以1小時40分52秒571率先衝線，奪得今季個人第3冠；並在車手榜總分追近韋斯塔本，以279分位列第 2，韋少則以331分保持領先位置。

此外，列卡度今站在最後時刻選擇了入站，並刷新了全場最快圈速，而他賽後承認：「這是我生涯最後一次參加新加坡站比賽。」