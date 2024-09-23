羅拔臣破逾兩年錦標荒　首次與父親現場分享

澳洲桌球名將羅拔臣周日（22日）在英格蘭公開賽決賽，力阻積極反擊的中國新星吳宜澤，以9比7險勝奪標，終於突破錦標荒，迎來兩年多以來首個排名賽冠軍。

有「墨爾本機器」之稱的羅拔臣今個比賽狀態不俗，在決賽初段更能掌控大局，一度以8比2拋離年僅20歲的吳宜澤，然而極具潛質的吳宜澤愈打愈放，頻頻「起迫」，先後打出一桿100、82及73度，更將總局數追至落後7比8，幸而羅拔臣在第16局打住壓力，再下一城，與現場觀戰的父親及妻兒分享奪冠喜悅。

這是羅拔臣自2022年巡迴錦標賽後再次捧盃，結束兩年零5個月的錦標荒，收獲個人第24個排名賽冠軍，袋走10萬鎊獎金，同時亦讓他世界排名再重返前16位，跳升11級位列第15，這也意味着四屆世界冠軍的「巫師」希堅斯，自1995年以來首次跌出世界排名前16。

42歲的羅拔臣賽後表示:「我已經好幾年沒有贏比賽，今天領先至8比2看起來很不俗，後段我試圖保持冷靜，對手的確打得很好，當機會來臨的時候，你需要做好準備，好彩我做到了。」他續稱:「這是我父親回到澳洲前最後一個機會看到爭標，他是一個沉默的人，但相信今晚他一定很高興。我已經打了職業20年，但他從親眼看過我贏決賽，我很高興為他贏來一次。」

至於吳宜澤則承認在自己首個排名賽決賽上有點緊張，但他已盡力做到最好，並表示無憾。