胡兆康率師弟再踏頒獎台　港隊添亞錦賽5人賽銅牌

胡兆康（前排右一）率港隊於亞錦賽再下一城，於五人賽摘銅。（相片由中國香港保齡球總會提供）

周日（22日）於泰國曼谷舉行的第27屆亞洲保齡球錦標賽進行隊際五人賽，港隊Icon胡兆康率師弟黃鈞源、馬嘉言、謝晉軒及麥紹岐的組合，憑總分6237贏得一面銅牌，為今屆賽事中港隊的第二面銅牌，對他們備戰明年初的世界盃注下強心針。

今屆五人賽共有26支隊伍角逐，港隊老大哥胡兆康日前已率黃鈞源及16歲小將馬嘉言贏得三人賽銅牌，相隔兩日再夥拍連同上屆世錦賽三人賽冠軍功臣之一的謝晉軒以及麥紹岐再續戰五人賽，每位球員都拼盡搶分，其中16歲小將馬嘉言打出平均188.83分、去年奪三人賽世界冠軍的功臣都平均貢獻有200分以上，胡兆康及黃鈞源分別打出平均204分及224分，而謝晉軒則交出全隊最高的平均224.5分，加上麥紹岐（平均198.17分）五人30局合計總分6237分，成功奪得銅牌。第二名是總分6449分的馬來西亞隊，新加坡隊就以總分6449分拿下金牌。

此外，經過連日來的全能爭逐後，黃鈞源在男子全能排名以第9名躋身最後16強，將於明天出戰優秀賽，而馬來西亞的Rafiq Ismail為全能冠軍，將與南韓選手朴東赫及27歲澳洲選手Jarrod Langford等高手，爭奪優秀賽的最高殊榮。

港隊今次取得佳績，為備戰明年香港世界盃打下一口強心針。IBF保齡球世界盃於2025年1月5至14號在香港舉行，更將是啟德體育園首個舉辦的大型國際賽事。屆時決賽將移師灣仔新伊館舉行，首設兩條球道決戰。