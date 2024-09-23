艾卡華斯贏生死戰！助歐洲隊重奪利華盃冠軍

首次出戰利華盃的西班牙小天王艾卡華斯，果然講得出做得到，周日在柏林壓軸登場以6比2、7比5擊敗美國的富斯，成功協助歐洲隊反勝世界隊，時隔兩年重奪利華盃冠軍，實現賽前許下的諾言。

日前仍然領先11比7的世界隊，僅差2分就可以再蟬聯這個團體邀請賽，然而在最後一天賽事，德國的沙華列夫先在落後的形勢下以6比7(5比7)、7比5、10比5逆轉美國的泰科爾，為歐洲隊搶得關鍵一分，繼而艾卡華斯再以直落兩盤力挫代表世界隊的富斯，成功帶領歐洲隊反勝。

「我們來到這裡的目標是贏得利華盃。非常開心，我們都很高興可以達到目的。」這位世界「3哥」首捧獎盃，並露出了他招牌的大男孩笑容:「這實在是很接近，我們常常落敗，但沙華列夫有很好的表現。」

一連三天的利華盃，包括9場單打及3場雙打，首日贏波每場得1分，第二天贏得每場得2分，最後一天贏一場比賽有3場，而最快奪得13分的隊伍為勝。而最後一天比賽，世界隊的謝頓擊敗歐洲隊的麥維迪夫再奪3分，一度拋離11比7，隨後沙華列夫2比1贏泰科爾，將比數拉近，並將壓軸一戰變為生死戰，艾卡華斯不負眾望直落兩盤贏富斯，為歐洲隊奠勝。