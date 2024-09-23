76人頂薪續約艾賓特　成歷史第5位生涯薪資破5億球員

76人當家球星艾賓特（Joel Embiid）繼代表美國男籃出戰巴黎奧運後，周一（23日）在開季前與球隊達成續約協議，簽下一份為期3年、價值高達1.929億美元的頂薪合約，成為NBA歷史上第5位總收入突破5億美元的球員。

艾賓特與76人完成續約後，這名30歲的全明星中鋒在2028至29賽季前的生涯總收入突破5億美元，並累積到5.148億美元，為史上第5位球員達到此成就。值得一提的是，前4位中有3人均是他在巴黎奧運美國隊的隊友，包括勒邦占士的5.84億、史提芬居里的5.32億以及杜蘭特5.08億美元，此外保羅佐治的總收入亦達5.19億美元。

此筆簽約意味著艾賓特在2028年前都會是76人的絕對核心，其後屆時34歲的他可選擇是否執行合約中最後一年約6900萬美元的球員選項。艾賓特完成續約後在社交平台表示「相信過程」，並向球迷承諾道：「費城是我的家，我想在這裡度過我餘下的職業生涯。我愛這個社區和你們給我和我的家人的一切。還有很多事需要完成，你們值得擁有冠軍，我認為我們才剛剛開始。」