香港隊　初選出爐　女足10月底作客兩鬥緬甸

中國香港女子代表隊將在10月底出戰國際友誼賽，作客仰光兩鬥緬甸，足總周一（23日）公布31人初選名單，當中包括吳卓蔚、湛靜雯、蘇鎧霖、冼仲意、韋婉婷和李巧怡6名外流港將。

港隊女足即將在10月份國際賽期作客緬甸，並於10月23日和26日與當地國家隊進行兩場友賽，足總是日公布31人初選，其中一班外流港將，連同張煒琪、鍾貝琪等主力悉數入圍。值得一提，從足總公布的名單中，早前效力公民的李巧怡，被顯示新球隊為中超陝西志丹，意味着新季的外流港將再添一人。

大軍周一（23日）起將在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行訓練，10月21日便會出發前往緬甸，備戰兩場國際友誼賽。緬甸女足目前世界排名為54位，比排79位的港隊高出25名。

31人初選名單：

門將：吳卓蔚 (岩手斑馬)、梁蔚雅 (傑志) 、李懿茵 (仁足社)

後衞：朱素君、鍾貝琪 (傑志) 、冼仲意 (馬尼拉挖掘者) 、王素嫻 (沙田) 、 馬澤純、曾偲雅、胡彩瑤 (仁足社)、劉雅澄、郭靖雯、黃曦桐 (民和公民)

中場：湛靜雯、蘇鎧霖 (岩手斑馬)、韋婉婷 (高雄先鋒)、傅昭文、何玫薇 (傑志)、陳詠詩 (沙田) 、陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎、曾麗薇、 王曉婷 (仁足社)、陳穎晴、石川伽琳、關詠瑜 (民和公民)

前鋒：朱寶恩、張煒琪 (傑志) 、李巧怡 (陝西志丹女足)