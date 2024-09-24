洛迪傷勢嚴重　面臨提早收咧

洛迪卡斯簡迪上仗踢到21分鐘受傷。(Getty Images)

曼城中場洛迪卡斯簡迪上場英超對阿仙奴，不幸傷出，並已經飛往西班牙馬德里接受治療，經過初步診斷之後，發現呢位28歲西班牙球星嘅右腳膝部十字韌帶可能斷裂，將接受進一步檢查，若然屬實，佢將會缺陣今季餘下賽事。

洛迪卡斯簡迪上仗踢到21分鐘，受傷退下火線，當時已傳出佢膝部十字韌帶受傷，會方不敢怠慢，隨即安排呢位主將飛赴西班牙，由領隊哥迪奧拿最信任嘅醫生古加特進行診斷。

經過初步掃瞄檢查發現洛迪嘅右腳膝部十字韌帶有斷裂情況，至於具體傷勢，仍需要進一步詳細檢查先至知。膝傷一向係球員最大敵人，往往需要長抖，手尾非常長，洛迪隨時提早收咧。

值得一提，洛迪卡斯簡迪喺7月歐國盃決賽，亦曾經傷出，佢早前支持發起工業行動，抗議現今球壇賽程太過頻密：「1年踢60、70場比賽，實在太疲倦，我認為1年踢40至50場係發揮最佳狀態嘅極限，如果多過呢個數字，狀態就會下滑，因為身體負荷唔到咁多比賽。」

洛迪以隊友艾寧夏蘭特為例子，指呢位挪威國腳因為冇份參加歐國盃，獲得充分休息，所以開季後狀態大勇，取得大量入球。洛迪今次受重傷，再次令人關注賽程太密呢個球壇「計時炸彈」。