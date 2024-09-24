卓林普轟生涯第999桿「破百」　奧蘇退賽

隨着「墨爾本機器」羅拔臣捧走英格蘭公開賽錦標，英國公開賽亦緊接開打，不過，「火箭」奧蘇里雲僅在揭幕戰前數小時宣布退賽；至於「一哥」卓林普則再轟「破百」，距離生涯「千桿」紀錄僅差一步。

7屆世界冠軍奧蘇里雲在揭幕戰開賽前僅幾粒鐘通知賽會退賽，原本周一他已有賽事，其參賽位置則由Lewis Ullah補上。「火箭」去年因醫學理由缺席此項賽事，而上周的英格蘭公開賽他已遇上一輪遊，期待他於10月的武漢公開賽復出。

至於世界「一哥」卓林普則爭取跨過生涯里程碑，面對米健仕一戰的首局即轟出104度，成為了他職業的第999桿「破百」，並且最終以4比1獲勝闖關。他賽後坦言:「距離1000桿愈來愈近，這一直都在我腦海裡，我想一個特別的方式跨過這里程碑，我嘗試打147，我覺得已有其他人造到這個（破千桿）紀錄，我只想比他們打得更好，或者下一場試試看。」

「達到1000桿相信會是很特別，目前只有兩個球員做到，而且他們是史上最好的其中兩名球員，但我不只想加入他們的行列，更想有一天成為最好的，並把他們的紀錄都據為己有。」當今桌球壇，只有奧蘇里雲及希堅斯做到「破百」1000桿或以上的紀錄。

此外，英國公開賽首天即爆出冷門，上屆盟主威廉斯以1比4不敵馬來西亞球手科爾(Rory Thor)，首圈出局。