U20亞盃外　將硬撼約旦　杜俊暉：盡力做到最好

港隊U20將於周四（26日）凌晨，在卡塔爾出戰首場「U20亞洲盃」外圍賽J組賽事鬥約旦，其中杜俊暉周一（23日）完成操練後坦言惡戰難免，但強調會奮力一戰。

「U20亞盃外」共分成10組，其中J組的港隊，將於3場分組賽先後和約旦、卡塔爾及新加坡正面交鋒，每組首名和5支最佳次名，將晉級決賽周。港隊早前公布決選名單，趙正宇、袁振謙、杜俊暉、楊棟棋、石皓心、潘尚希及效力德國第5級聯賽球會SC Victoria Hamburg的胡晉譽等，悉數入選。

港隊U20主教練Darren Arnott透露，代表隊到周一才首次齊腳舉行操練，形容備戰時間較少，但有信心球隊已準備好應付強敵：「雖然備戰時間唔多，而且部分球員踢完球會賽事後，有少少疲態，但全隊士氣非常理想，加上呢度嘅訓練設施好正，相信大家已經準備好同對手鍊過。」

6月在世盃外兼「大港腳」地標戰面對伊朗，即取得「士哥」的杜俊暉，就承認對手實力強勁，但無損球隊鬥志：「經過幾日操練之後，大家嘅默契愈嚟愈好，對教練嘅戰術亦有更深了解，雖然對住約旦一定好難打，但我哋會盡力做到最好！」

現正效力泰國T3球隊BFB芭堤雅城的趙正宇，則表示卡塔爾氣溫較泰國熱，但適應不成問題，希望能實踐教練部署：「呢度嘅天氣比泰國熱少少，但我哋今次無論比賽定練波都係夜晚舉行，所以唔會太難適應，希望繼續提升自己狀態，踢出教練部署。」