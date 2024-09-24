前高球「世一」羅斯相隔7年再來港爭標

曾先後贏過美國公開賽冠軍兼奧運金牌的英國高爾夫球名將羅斯，連同嶄露頭角的22歲南韓新星金柱亨已落實來港爭逐11月上演的第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，與上屆冠軍甘寶為首的一眾強手爭逐這項總獎金達200萬美元的錦標，羅斯更試圖在粉嶺哥爾夫球場再嚐捧盃滋味。

曾於2015年在港奪冠的羅斯（Justin Rose），相隔7年再次來港爭逐，他越洋接受訪問時表示:「香港和『香港高爾夫球公開賽』在我心中的意義非凡，當我在粉嶺球場獲勝時，我打出了一生中最好的一輪高爾夫球。今年我的狀態也非常好，十分期待再次來到香港競技。」這位前世界「一哥」續說：「很難相信距離我上次來港已經過了七年之久。我對香港哥爾夫球會有著美好的回憶，它給人一種傳統的感覺，而且18洞都富有特色，還記得第18洞附近有一個水池，也是一個挑戰。」他補充:「無論你是長擊球手還是短杆高手，球場的特色就考驗著每個人的球技。」

現年44歲的羅斯曾於2013年美國公開賽奪冠，以及贏得2016年里約奧運金牌，2018年曾高居世界排名第1，他今年狀態甚勇，在7月的英國公開賽上獲得並列亞軍，他很期待再來港參賽，而當年他在後9洞仍落後兩桿的情況下，最終以一桿之微反勝丹麥球手畢雅格（Lucas Bjerregaard）奪標。

至於出生於首爾的22歲球手金柱亨（Tom Kim）已贏得了兩場亞巡賽勝利，此外，去年他在美巡賽上還贏得了三場冠軍，並在英國公開賽上以並列第二的優異成績完賽。他在2020年曾參加「香港高爾夫球公開賽」，當時只有17歲的他便已獲得並列第 18名的佳績，他期待再次重臨粉嶺球場。

3季亞巡賽年度獎金王金柱亨表示：「我知道多年來有一些球壇傳奇球星都曾在『香港高爾夫球公開賽』奪冠，我很期待看到自己的名字與他們一起刻在獎盃上。在2020年時，我在粉嶺的複合球場上留下美好的回憶，我期待今年再次來到香港參賽。」

「領展香港高爾夫球公開賽」於11月21日至24日在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，上屆冠軍新西蘭的甘寶早前已肯定來港衞冕，為港贏得杭州亞運金牌兼上季獲得為亞巡賽年度最佳新秀的許龍一，亦確定重返粉嶺球場爭逐。

賽事首兩天，即11月21日及22日（星期四及五）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，周末兩天入場證為港幣300元。賽事門票可由9月27日（星期五）起於 KLOOK 購買。詳情可瀏覽賽事官方網站：www.thehongkongopen.com