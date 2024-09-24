鬥乙組仔巴羅　車路士出副選獻「細」

英聯盃第3圈賽事，英超豪門車路士主場迎戰英乙球隊巴羅，雙方身價同實力極為懸殊，不過車路士目前處於磨合期，表現極度不穩，今仗派副選之下更難信任，要贏波未必如想像中輕易，佢哋打英聯盃冇乜交收，轉玩4.5球嘅入球細更合理。（myTV SUPER周三凌晨2時45分直播）

車路士陣容鼎盛卻欠缺默契，鋒線經常單打獨鬥，如果較為有組織力嘅高爾彭馬唔出，進攻就如一盤散沙，要撕破巴羅死守只能靠球員個人質素，而且呢隊乙組仔上圈就曾0比0悶和英冠打比郡，靠互射12碼晉級，今場肯定會照辦煮碗，實行踢「大丈夫」戰術，唔出就唔出。

英超戰況激烈，估計車路士將會用副選踢英聯盃，雖然佢哋兵源充裕，但球隊踢英聯盃向來冇乜火氣，甚少出現曼聯大炒班士利7比0呢啲場面，近10場英聯盃只得1場開多過4球，今場就算贏到巴羅，相信都係小勝收工，中位數開到4.5球，細盤真係定過抬油。

另外，今晚本來仲有場英乙AFC溫布頓對紐卡素，同樣係英聯盃第3圈，不過由於球場出現嚴重水浸，賽事被逼延期。紐卡素官方表示：「由於場地問題，我哋英聯盃對AFC溫布頓將會推遲，進一步細節將在適當時候公布。」由於周中唔使作客，紐卡素可以專心準備嚟緊周六(28日)晚英超，到時主場迎戰曼城嘅「石油打吡」。

更多賠率：