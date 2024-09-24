張家朗出席浸大分享會　新季劍指世錦金牌

香港浸會大學周二（24日）舉辦分享會，慶祝金牌「劍神」張家朗、硬地滾球兩金得主何宛淇在內5名巴黎奧運、殘奧運動員取得佳績，頒發紀念品及獎學金。張家朗表示正積極備戰新賽季，劍指世錦賽金牌。

27歲的張家朗於巴黎奧運男子個人花劍成功衞冕，成為香港首個奧運兩金運動員，他在浸大分享會上表示，今屆奧運很難忘，因前一個月狀態一直低迷，到比賽當天仍未回復最佳狀態，相反不少對手都發揮超水準，自己慶幸能頂住壓力，如願奪金。他感謝教練團隊，「東京奧運之後已下決心要再贏金牌，雖然夠膽想，但難免會懷疑自己，因為我知道真的很難做得到。教練Greg在心理上都幫到我好多，他是一個與別不同的教練，好想在他的家鄉與他一起贏金牌，這面金牌大家都有份。」

正修讀浸大體育及康樂管理的張家朗透露已重新投入訓練，備戰新賽季，「我們應該都再會法國等外地集訓，但奧運週期完了，不會像上兩年那樣多集訓。新季會有世界盃、大獎賽、亞錦賽、世錦賽還有下年的全運。奧運週期結束，下個目標是世錦賽牌金，另外團體失落奧運資格留下遺憾，未來希望繼續試不同人選、排陣，下屆奧運爭取出線。」

輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源談到退役計劃，他確認由於受腰傷困擾，不會再參加國際賽，但有機會參加下年全運會，視乎傷勢復元程度，「16年運動員生涯，我覺得算成功，我做到了自己想做的事，雖然含着淚說再見，但都好開心。」

殘奧BC3級個人金牌、混雙金牌得主何宛淇為浸大中國研究社會科學學士畢業生，她感謝丈夫兼教練李榮傑放棄教職和她並肩作戰，一起追夢，「我們等了8年終於做到！下年全殘運，我們將會主場出擊，希望大家繼續支持香港運動員。」

跆拳道代表盧蔚豐首戰奧運，成為香港第一人，這位體育系Year 1學生表示，奧運之旅令他上了賽貴一課，認清自己與頂尖選手的距離，「我會繼續努力提升自己，12月我會參加中國公開賽，力爭獎牌。」同樣是首戰奧運的滑浪風帆運動員馬君正表示，因奧運長途賽取消而影響排名，最後無緣獎牌戰留下遺憾，她會視此為動力，期望在2028年洛杉磯奧運捲土重來。