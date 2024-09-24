英超敗家榜前10　曼聯佔3人

今季曼聯表現有進步，但聯賽成績仲係冇乜改善，現時只排第11位，想爭入前4仲係好困難，原來數據已反映事實，就係曼聯係錯失機會最多球隊，其中英超「敗家」榜就有3名曼聯進佔前10，咁搞法成績點會好？

數據顯示，開季至今5輪聯賽，曼聯已經錯失17次絕佳機會，比其他球隊至少多5次，可以想像佢哋入少咗幾多波，5場聯賽僅入5球，其實唔係佢哋攻力弱，只係陣中太多「敗家仔」。

英國傳媒統計，曼聯最「敗家」球員有兩個，就係阿歷真度加拿祖同約舒亞舒克斯，各失機4次，跟住係般奴費南迪斯，有3次失機，就連利辛度馬天尼斯都有2次失機。

英超官方列出「敗家榜」前10名，居位榜首係修咸頓前鋒甘馬倫阿奇，比預期入少咗2.3球，第2係般尼茅夫嘅伊雲尼遜，比預期入少咗2.0球，排第3就係今季仲未開齋嘅般奴費南迪斯，比預期入少咗1.9球。

至於約舒亞舒克斯同阿歷真度加拿祖，就同另外幾位球員並列第4，佢哋同樣比預期入少咗1.2球；總括嚟講，曼聯進攻已經大有改善，製造好多機會，不過想提升成績只有一條路，就係提升球員嘅埋門把握能力。