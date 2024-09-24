香港金牛總場數4比1贏安徽文一　捧NBL總冠軍

NBL全國男子籃球聯賽季後賽總決賽今晚（24日）舉行第5回合賽事，香港金牛作客安徽文一。金牛延續連勝氣勢，在半場領先51比39的優勢下，最終以100比86報捷，在7場4勝制的系列賽中贏場數4比1，首度捧走NBL總冠軍錦標。

第2年參加NBL的香港金牛，於總決賽愈打愈有氣勢，除了首回合作客以10分之差負於安徽文一後，第2回合開始已取回主導，打出勇悍進攻及穩固防守，終於連贏4仗而奪得冠軍寶座。陣中得分之匙鍾斯表現極為搶鏡，29投19中，命中率高達65%，包括9個三分球得手，個人獨取50分，膺得總決賽MVP最有價值球員獎項。

香港金牛另有3位球員獲得雙位數得分，馬奇錄得13分及8個籃板。而朱松瑋及卡爾頓亦同樣貢獻10分。港將楊睿騏於比賽末段獲派上陣約一分鐘。奪標後一眾金牛成員穿上冠軍TEE及帽子慶祝。

2024 NBL總決賽系列賽

Game 1｜9月14日：安徽文一 99：89 香港金牛

Game 2｜9月16日：安徽文一 71：94 香港金牛

Game 3｜9月19日：香港金牛 84：75安徽文一

Game 4｜9月21日：香港金牛 94：83安徽文一

Game 5｜9月24日：安徽文一 86：100 香港金牛