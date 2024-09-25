車路士出B隊照派5蛋　2.5億鎊後備鋒線爆發

周三(25日)凌晨英聯盃第3圈，英超勁旅車路士盡情展示豪華陣容，即使將上場聯賽11名正選全部收起，呢支B隊仍輕鬆5比0大炒英乙球隊巴羅。身價達2.5億鎊嘅車路士後備鋒線大爆發，全部有入波或助攻之外，尼干古更大演帽子戲汰，非常搶鏡。

車路士近期狀態復甦，今場雖然換晒11個正選，高爾彭馬、尼高拉斯積遜、查頓辛祖同馬度基4大攻擊手免役，鋒線換上身價超過2.5億鎊嘅祖奧菲歷斯、尼干古、柏度尼圖同梅迪歷，威力未受削弱，上半場憑尼干古入2球，加上已交助攻嘅祖奧菲歷斯28分鐘罰球妙射，令巴羅門將擺烏龍，半場領先3球。

換邊後3分鐘梅迪歷助攻柏度尼路攻入加盟車路士後第1球，尼干古就喺75分鐘完成「帽子戲法」，帶領車路士大勝5比0晉級。法國前鋒尼干古季初雖然後備居多，但今季310分鐘上陣時間已入6球，平均唔使52分鐘就有入波，效率極高。

車路士領隊馬利斯卡賽後相當滿意球隊火力：「我哋有2個不斷入波嘅前鋒，呢個係幸福的煩惱，尼干古同尼高拉斯積遜可以一齊上陣，但要諗下防守點平衡。我都想佢哋同埋高爾彭馬、祖奧菲歷斯、馬度基一齊上陣，正呀！但係邊個去做防守？你(記者)同我去呀？」