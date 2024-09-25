【有片】曼城出16歲中堅險出事　2比1贏屈福特

曼城喺英超同阿仙奴激戰後，相隔49個鐘頭又出師，周三(25日)凌晨喺英聯盃第3圈迎戰屈福特。曼城領隊哥迪奧拿派出16歲中堅卡頓班夫韋迪擔正，幾乎搞出大頭佛，幸好最終仍以2比1贏波晉級。

曼城今場有菲爾科頓、基爾獲加、基亞利殊同史東斯等主力披甲，亦有僅16歲183日嘅中堅卡頓班夫韋迪處子上陣，開波5分鐘就由謝利美杜古入波領先。屈福特並冇放棄，25分鐘出現爭議一幕，巴亞喺右路單挑卡頓班夫韋迪，「夏蘭特式」用膊頭「揼」開對手後射入追平，不過VAR竟判犯規在先，令卡頓班夫韋迪唔使孭鑊。

曼城大難不死，38分鐘由馬菲奧斯紐尼斯再入1球，屈福特喺完場前4分鐘靠湯馬士恩斯追番1球，不過為時已晚，曼城仍然贏2比1晉級。屈福特領隊湯卡華利賽後表示：「巴亞嘅入波完全冇問題，望落好似好侵略性，但明明係膊頭撞膊頭，我好失望。」