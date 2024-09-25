19歲商峻程首奪ATP男單錦標　中國第2人

19歲中國網球新星商竣程寫下生涯新一頁，周二（24日）晚在ATP250 成都公開賽以直落兩盤力挫頭號種子，迎來個人首個ATP職業巡迴賽冠軍，也是繼吳易晒昺之後，第二位贏得ATP男單冠軍的中國男將。

首闖ATP250級別男單決賽的商峻程，以主場之利對戰世界排名19位的意大利名將姆錫迪，隨着姆錫迪頻頻失誤、全場出現31次發球雙錯誤，世界排名55的商峻程以7比6(7比4)、6比1獲勝，生涯首奪ATP巡迴賽冠軍也是中國第二個贏得巡迴賽錦標的男子球員，同時也是中國首位贏得男單冠軍的「00後」球手。今個比賽奪冠後，商峻程的世界排名將升上52位。

值得一提是商峻程的父親商毅是前國足，母親鄔娜是前中國乒乓球代表，有足球評述員透露，商毅不讓兒子踢足球，「足球即使自己練得再好，那10個隊友不行我也白費努力，打網球不是，把自己練好就可以了。」

同日，躋身杭州公開賽男單決賽的另一位中國名將張之臻，與克羅地亞老將施力激鬥兩盤後，以6比7(5比7)、6比7(5比7)飲恨，屈居次席，無緣為中國網壇「一響雙炮」；並造就了35歲的施力成為ATP史上贏得排名賽冠軍而排名最低的球手，曾於2014年贏得美網冠軍的施力，因傷患影響下其世界排名已降至373位。