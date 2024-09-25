天意安排？科木奇迹反勝阿特蘭大

周三(25日)凌晨意甲爆出冷門，新升班球隊科木作客以3比2反勝歐聯份子阿特蘭大，打開今季勝利之門，亦係球隊相隔21年後，再嘗意甲贏波滋味。值得一提，今場波原定周二(24日)凌晨舉行，但因落大雨延後1日踢，莫非天意安排科木創造奇迹？

開賽18分鐘，阿特蘭大由沙柏哥斯達凌空抽射入網打開紀錄，以為可以輕易全取3分，但換邊之後，形勢出現大逆轉，下半場開波唔夠1分鐘，科木憑翼鋒史費沙射入扳平，跟住由皇馬加盟嘅20歲中場新星尼高柏斯遠射，省中對手哥拉辛拿斯入網，反超前2比1。

加上法迪拿個人表演射入，協助科木領先至3比1，阿特蘭大補時由盧卡文射入12碼，追至2比3，但為時已晚，近4場聯賽輸3場。

科木今季踢到第5場聯賽終於贏波，錄得1勝2和2負，亦係教練法比加斯坐正後，首次全取3分。賽後法仔比話：「我哋踢咗場好波，創造唔少入波機會，球員可以喺壓力下擊敗一支歐聯球隊，實在唔簡單，今場勝仗大大提升球員信心。」至於阿特蘭大主帥加斯柏連尼指球隊經過上場歐聯對阿仙奴後，出現疲態，成為輸波主因。