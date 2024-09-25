「飛人」卡達將被速龍退役球衣 成隊史第1人

據不少外媒報導，NBA球隊多倫多速龍將退役「飛人」雲斯卡達的15號球衣，成為隊史首位獲退役戰衣的球員。

多倫多速龍從1995年開始成立，而以入樽見稱的卡達，被視為隊史第1個明星級球員，為加拿大籃球發展，打下基礎。消息指，速龍將於今年11月2日，舉行退役球衣儀式，令這位名將成為隊史首位獲得這個榮耀的球星。

現年47歲的卡達，於1998年NBA選秀被勇士選中，但立即被交易至速龍，其後以其招牌入樽打出名堂，包括在2000全明星周末的灌籃大賽，表現1記360度旋轉大風車入樽，大熱奪冠，更於同年的悉尼奧運飛過身高近2米2的法國中鋒韋斯（Frederic Weis），完成經典一扣。直到2004年12月，卡達被交易至新澤西籃網（布魯克林籃網前身），總計為速龍上陣超過400場，場均為這支加拿大球隊攻入23.4分、5.2個籃板及3.9個助攻。

卡達其後奮鬥至2020年，以鷹隊球員身份退役，成為首位橫跨1990s、2000s、2010s及2020s共4個年代的球員。此外，卡達在征戰22個球季，暫時為聯盟之最，不過這項紀錄，在新一季勢將被「大帝」勒邦占士追平。