球員踢殘難炒川迪　曼聯冇鑊氣吼半場細

歐霸盃焦點之戰，曼聯主場對川迪，「紅魔鬼」曼聯近期賽程頻密，先後出戰英超及英聯盃，球員體力消耗大，今仗或會留前鬥後，以免後勁不繼。至於川迪實力較弱，預料會屯重兵防守，加上曼聯近6次歐洲賽對荷甲球隊，上半場總入球全開1球或以下，踢法甚為保守，一於再追中位數1.5球嘅半場細。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼聯早前係威係勢，分別於英超及英聯盃接連大勝修咸頓、班士利，但上仗英超打回原形，悶和水晶宮0比0。雖然「紅魔鬼」該仗創造唔少攻勢，但往往失之交臂，把握力甚差，尤其是中場隊長般奴費南迪斯腳風唔順，根據統計呢位葡萄牙國腳今季英超累積17次射門，但係都入唔到波。

此外，新簽射手約舒亞舒克斯自8月英超開鑼戰對富咸入波後，就未再為「紅魔鬼」建功。另一位丹麥射手海倫剛傷愈復出，狀態不足，恐怕難有建樹，加上沉足大半季嘅拉舒福特水準不穩，今場要攻入川迪大門，並非易事。更何況曼聯將於周日晚英超硬撼勁旅熱刺，明顯有後顧之憂，今場歐霸盃就算主場出擊亦未必搏盡。

另邊廂，川迪已經擺脫季初頹勢，近2場聯賽分別贏海倫芬2比0及上場大炒阿梅爾城5蛋，表現復甦。不過，荷甲水平始終係歐洲二線，完全唔可以同英超相提並論，相信川迪教練奧斯汀亦深知球隊整體實力唔及曼聯，加上作客奧脫福球場，贏波機會唔大之下，應該會採取穩守突擊戰術，今仗只要唔輸已經達標，預料戰況會出現拉鋸局面，入波唔會多，要半場細啱數。

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