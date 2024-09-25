吳安儀相隔7年奪6紅球世界冠軍　香港包攬金銀！

香港「四眼Cue后」吳安儀周三（23日）在蒙古舉行的IBSF世界6紅球錦標賽決賽，一度落後1比3的情況下成功逆轉，以4比3反勝房薇薇贏出「香港打吡」，繼上周贏得IBSF世界盃女子組冠軍，連續兩星期奪得世界球后寶座。

剛贏得女子世界盃冠軍的吳安儀與房薇薇包辦決賽，寫下女子6紅球世錦賽歷史，並為港鎖定袋走金、銀牌；而這場「香港打吡」爭持激烈，安儀開局即主動出擊，率先取得第1局，然而房薇薇相當進取，愈戰愈勇，一口氣連贏3局，在7局4勝制的冠軍戰中，一度拋離3比1，不過，吳安儀即使處於劣勢仍然相當冷靜，並於第5局「起迫」打出1Cue71度，追近比數，繼而在第6局以39比36僅贏3度，總局數追平3比3，後上的吳安儀在決勝局把握良機再下一城，以一Cue37度清枱，終以4比3驚險奪冠，繼2013、2015及2017年後再度封后。

吳安儀去年在6紅球世錦賽8強止步，而本月在蒙古連續出戰兩個大賽均表現出色，稍後將重返女子職壇，飛到悉尼爭逐10月初展開的澳洲女子桌球公開賽。