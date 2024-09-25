U17亞盃外　港隊公布決選　下月先踢兩場友賽

香港U16男子代表隊將在10月17至28日，赴約旦出戰「U17亞洲盃」外圍賽，足總周三（25日）公布22人決選名單。除此之外，球隊又確定會在比賽前與阿聯酋、卡塔爾進行兩場友誼賽，藉此提升默契和狀態。

今次港隊U16決選名單，除東方翼鋒高銘浩1名超聯兵外，還有陳傑智、蔡朗希等外流港將助陣，前者正效力西班牙球會艾高干，後者則在葡萄牙的奧利安圖打滾。大軍10月5日率先於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練，10月9日才正式出發，惟球隊賽前會在10月11日、15日前往阿聯酋、卡塔爾與當地國家隊「拍跳」，作最後備戰。

今屆「U17亞洲盃」外圍賽將於約旦舉行，每組首名及5支最佳第2名得以晉級決賽周。被編入A組的港隊U16，10月19日會先對北韓，2日後再火併伊朗，10月23日則硬撼主隊約旦，稍作休息後再在10月27日與敘利亞交手，翌日即返回香港。

22人決選名單如下：

門將：周若言 (港會)、許栢瑋 (冠忠南區)、張立衡

場區球員：陳傑智 (艾高干)、秦宇灝、蔡朗希 (奧利安圖)、高銘浩 (東方)、 梁鉅聰 (恆大足球學校)、古鍵樂、樂美時、吳瑞君、張泳洋、 王逸朗 (港會)、林柏燃、李兆軒、姚子亮 (傑志)、封天詠 (港峰)、 許肇中 (理文)、景雍竣 (Racing Mechelen)、賴凱文 (南華)、冼蔚喬、 黃溢軒