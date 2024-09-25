港超聯　 殺得性起！傑志主場恭候九龍城

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旺角大球場周三（25日）晚上舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，傑志坐鎮主場迎戰九龍城。「藍鳥」派出顏卓彬客串中堅，陳俊樂、利亞倫及祖連奴組成中場鐵三角，支援韋頓攻堅；客隊方面，改由李瀚灝把守最後一關，韋利安和嚴啟倬鎮守中路，宋敏圭及邵昀俊負責中場掃蕩，為卡朗、林學曦及許嘉樂創造突擊機會。

傑志正選：

25 泰利 ［GK］

3 鐘樂安

7 明加索夫

9 韋頓

10 馬查度

11 林樂勤

12 裴栽釪

16 陳俊樂 ［C］

20 利亞倫

24 顏卓彬

30 祖連奴

九龍城正選：

63 李瀚灝 ［GK］

3 韋利安

8 邵昀俊

10 林學曦

20 嚴啟倬

21 曾錦濤 ［C］

23 何瀧浩

24 曾家進

25 許嘉樂

27 卡朗

55 宋敏圭

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

8 鄭展龍

14 潘沛軒

17 費蘭度

18 陳傲軒

21 畢頓

27 迪美路夫

34 甘智健

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

88 袁皓俊［GK］

2 余沛康

6 鄭進泓

7 艾里安

9 陳文輝

26 馬阡皓

28 謝嘉駿

30 尼天奴

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（25日）安排了一場夜戰，由傑志坐鎮旺角大球場迎戰九龍城。剛大勝而回的「藍鳥」，一眾進攻好手腳風大順，遇上愈踢愈好、上場差點擊敗爭霸分子東方的新升班球隊九龍城，攻防大戰一觸即發！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

傑志剛以8球大炒標準流浪，取得今季聯賽首勝，主教練卡度素直言對這場勝仗期待已久：「真係好開心，因為我哋好需要依3分，去提升全隊士氣。即使頭兩場踢得唔差，但贏波先係最重要，希望球隊可以保持依份氣勢。」卡度素續指上場大局已定後，陸續讓多名主力休息，預計今場賽事未必會大幅輪換，同時他又透露後衞艾里奧已經復操，相信很快可以重返球場。值得一提，石皓心、馬斐和楊焯鈞3名小將，因出戰「U20亞盃外」將繼續缺陣。

上場被東方於補時階段逼和，相隔短短兩天再硬撼另一前列份子傑志，九龍城門將袁皓俊表示每場賽事都會搏盡，絕不留力：「上場大家都放低晒啲包袱，出盡力去搶分返嚟，就算隔幾日要踢，我哋目標依然唔會變，每場照樣會搏到盡，畀大家睇到啲士氣。」九龍城連續兩場錄得1勝1和，贏盡外界口碑，但「肥袁」強調球隊不會因此自滿：「始終今季係踢三循環，我哋唔會因為踢一、兩場好波就『頭大』，反而容易『跌watt』，希望大家一齊去改善啲細節位，慢慢進步，踢好每一場。」