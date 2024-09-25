余理洋首度落場　泰那轟32分永倫再挫漢友　

香港男籃高級組銀牌賽周三（25日）假灣仔修頓場館上演負方賽，永倫憑「黃金雙核」泰那和蓋帝斯合轟54分，以90：60大勝漢友，周日（29日）將會對崇德飛鷹和康仁福建之間勝者。

永倫上場不敵滿貫跌落「負方」，今場新兵余理洋首度披甲，與泰那、蓋帝斯、韓天次和陳可鈐正選上陣。永倫「雙核」泰那和蓋帝斯（CJ）首節各得13、10分，其中一次兩人連線，泰那妙傳助攻CJ「拆你屋」。永倫一度拉開26：5，漢友鄭錦興連得6分「止血」，惟永倫亦有周迎堅送上壓哨三分，首節29：11。

第2節漢友由溫梓豐和鄭錦興打出5：0攻勢，其後亦有殷兆俊快攻得手，蔡駿賢「and 1」，此節加強防守打出21：20，半場追成32：49。

易籃後，永倫靠2米1蓋帝斯3次夾擊下放籃得手，泰那剷籃得手後又急停跳射，其後助攻陳可鈐命中三分球，拋離至68：44。永倫收起蓋帝斯，但漢友仍苦無喘息機會，泰那繼續發動攻勢，博得「and 1」，單節轟13分，陳可鈐亦有8分進帳，「黃金戰士」領先78：48。

第4節，泰那和蓋帝斯未有上場，隊長周迎堅內外開弓，單節取7分。落後逾30分的漢友派出小將吸取經驗，蘇宗禧助攻溫梓豐命中三分，最終60：90告負。

泰那上陣23分鐘轟入全場最高32分，蓋帝斯亦有高效演出，貢獻22分12籃板，陳可鈐12分，周迎堅10分6籃板。漢友方面，鄭錦興取全隊最高16分，劉浩男、蔡駿賢各得9分。

蓋帝斯連續兩場收穫「雙雙」數據，賽後他表示，「今場我們做到賽前部署贏得勝利，我們會專注周日的比賽，好開心見到大家默契愈來愈好，多謝球迷來看我們比賽，你們的支持很重要！」

今季這位美籍中鋒由滿貫轉投永倫，他說香港是他的福地：「我很喜歡在香港比賽，這裡的場地、配套都很好，雖然今季來到新球隊，但我依然有相同的目標，就是要贏冠軍。目前我、泰那和Nathan（余理洋）已有不錯的默契，希望可以帶領年輕球員更上一層樓。我自己就希望為球隊帶來活力，要我入樽又好甚麼都好，我會盡力去做！」

永倫上場以83：88不敵衞冕的滿貫，蓋帝斯承認該戰挑戰甚大，他會努力調整：「滿貫實力很強，教練帶來系統化的訓練，李琪、阿懃（蔡再懃）球技經驗兼備，而且球隊不少人已經合作多年，所以他們的默契很好。我們會努力訓練改善問題，我有信心我們會趕上他們的！」